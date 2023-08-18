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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Вест Бромвич
Лидс - Вест Бромвич: обзор матча 18 августа 2023
Лидс
18.08.2023, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
72'
Л. Эйлинг
52'
Б. Томас-Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Вест Бромвич
87'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
О. Йокушлу
86'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Уоллес
85'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Замена
С. Гринвуд
️️️️
Д. Гелхардт
84'
Желтая карточка
П. Стрейк
78'
76'
Замена
К. Таунсенд
️️️️
Э. Питерс
76'
Замена
Д. Майя
️️️️
Б. Томас-Асанте
ГОЛ! 1:1!
Л. Эйлинг
Пас отдал
Д. Джеймс
72'
71'
Желтая карточка
Э. Питерс
69'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Д. Свифт
Желтая карточка
Д. Джеймс
60'
56'
Желтая карточка
М. Филлипс
Желтая карточка
Д. Шеклтон
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Б. Томас-Асанте
29'
Желтая карточка
Д. Моламби
Желтая карточка
Д. Гелхардт
15'
9'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
9
Джош Майя
ЦФ
3-2-1-1-3
30
Мелье
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
12
Эйлинг
3
Бирам
16
Шеклтон
7
Джеймс
11
Гелхардт
14
Грей
10
Рюттер
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
6
Аджайи
33
Питерс
4
Кипр
25
Филлипс
8
Свифт
17
Уоллес
8
Моламби
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
11
Гелхардт
20
Гринвуд
20
Гринвуд
11
Гелхардт
33
Питерс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
33
Питерс
17
Уоллес
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
17
Уоллес
5
Йокушлу
15
Чалоба
15
Чалоба
5
Йокушлу
8
Свифт
16
Сармиенто
16
Сармиенто
8
Свифт
23
Томас-Асанте
9
Майя
9
Майя
23
Томас-Асанте
Остались в запасе
Лидс
Вест Бромвич
12
Карл Дарлоу
ВР
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Лидс - Вест Бромвич
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
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