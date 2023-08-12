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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Лидс
Бирмингем Сити - Лидс: обзор матча 12 августа 2023
Бирмингем Сити
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
90+1'
Л. Юткевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Лидс
Желтая карточка
Д. Радди
90'
+4
Замена
Э. Лонгело
️️️️
С. Дембеле
90'
+4
90'
+2
Замена
Д. Родон
️️️️
Д. Шеклтон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Юткевич
90'
+1
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Ж. Бакуна
89'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
88'
67'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Д. Гелхардт
Замена
К. Миеси
️️️️
К. Андерсон
66'
45'
+1
Желтая карточка
С. Бирам
22'
Желтая карточка
И. Ампаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
24
Джош Уильямс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-2-1-1-2
26
Радди
3
Бьюкэнан
13
Лонг
28
Сэндерсон
2
Лейрд
5
Белик
26
Суньич
7
Бакуна
23
Дембеле
25
Хоган
21
Андерсон
3-2-1-2-2
30
Мелье
4
Ампаду
4
Крессуэлл
4
Стрейк
3
Бирам
12
Эйлинг
16
Шеклтон
99
Поведа
7
Джеймс
11
Гелхардт
14
Грей
23
Дембеле
45
Лонгело
45
Лонгело
23
Дембеле
7
Бакуна
8
Джеймс
8
Джеймс
7
Бакуна
21
Андерсон
23
Миеси
23
Миеси
21
Андерсон
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
16
Шеклтон
6
Родон
6
Родон
16
Шеклтон
11
Гелхардт
10
Рюттер
10
Рюттер
11
Гелхардт
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Лидс
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
24
Джош Уильямс
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
1
Кристоффер Классон
ВР
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
24
Джош Уильямс
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бирмингем Сити - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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