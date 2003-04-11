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Локомотив - Торпедо

11.04.2003, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 4 тур Локомотив - Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Торпедо
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Торпедо 2:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Торпедо
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
25 тур
23 сентября, суббота 00:00 Локомотив 0:3 Торпедо
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Торпедо 2:4 Локомотив
2 тур
12 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Торпедо
4 тур
19 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
28 тур
23 сентября, вторник 00:00 Локомотив 3:0 Торпедо
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Торпедо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Локомотив
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1994
17 тур
26 июля, вторник 00:00 Локомотив 8:0 Торпедо
8 тур
23 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Торпедо 2:3 Локомотив
1 тур
7 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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