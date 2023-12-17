Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лугано
Серветт - Лугано: обзор матча 17 декабря 2023
Серветт
17.12.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Лугано
27'
К. Бедья (П)
40'
К. Бедья
53'
Ш. Влади
84'
А. Эль-Вафи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Лугано
90'
+4
Замена
Б. Бабич
️️️️
Х. Маю
90'
+2
Желтая карточка
Д. Саббатини
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
М. Стеванович
90'
Желтая карточка
С. Леле Диба
89'
84'
ГОЛ! 2:2!
А. Эль-Вафи
Пас отдал
Р. Штеффен
Вторая желтая
Г. Ондуа
83'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Д. Кутеса
81'
71'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ш. Влади
Замена
Б. Болла
️️️️
А. Антунес
71'
67'
Красная карточка
Ч. Йохан Нкама
53'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Влади
Пас отдал
Р. Штеффен
46'
Замена
Ч. Йохан Нкама
️️️️
Я. Чиминьяни
46'
Замена
А. Эль-Вафи
️️️️
А. Хайдари
ГОЛ! 2:0!
К. Бедья
Пас отдал
К. Цунемото
40'
31'
Желтая карточка
Р. Мачек
Желтая карточка
Г. Ондуа
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бедья
27'
26'
Желтая карточка
Р. Штеффен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
50
Johann Angstmann
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
4-3-2-1
32
Фрик
18
Мазику
19
Северен
4
Руй
6
Цунемото
9
Стеванович
8
Конья
5
Ондуа
7
Кутеса
8
Антунес
9
Бедья
4-3-2-1
1
Сайпи
4
Эспиноса
21
Хайдари
34
Аригони
17
Маи
14
Саббатини
28
Мачек
14
Маю
11
Штеффен
21
Чиминьяни
19
Влади
8
Антунес
77
Болла
77
Болла
8
Антунес
9
Стеванович
21
Гуйемено
21
Гуйемено
9
Стеванович
7
Кутеса
30
Леле Диба
30
Леле Диба
7
Кутеса
21
Хайдари
22
Эль-Вафи
22
Эль-Вафи
21
Хайдари
21
Чиминьяни
24
Нкама
24
Нкама
21
Чиминьяни
14
Маю
27
Бабич
27
Бабич
14
Маю
19
Влади
9
Целар
9
Целар
19
Влади
Остались в запасе
Серветт
Лугано
78
Лео Бессон
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
13
Serif Berbic
ВР
48
Romeo Morandi
ЦП
50
Johann Angstmann
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
48
Romeo Morandi
ЦП
50
Johann Angstmann
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Серветт - Лугано
2
1
1
3
Всего ударов по воротам
6
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
4
7
Количество передач
227
189
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
Новости команд
Все
Серветт
Лугано
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+