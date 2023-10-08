Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Серветт
Лугано - Серветт: обзор матча 08 октября 2023
Лугано
08.10.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Серветт
38'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Серветт
87'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Т. Конья
Желтая карточка
Л. Лукас Маи
83'
79'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Б. Болла
78'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
А. Антунес
Замена
Б. Бабич
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
76'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
А. Гргич
61'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
61'
61'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Б. Мазику
Замена
S. Deana
️️️️
А. Сайпи
60'
60'
Замена
К. Бедья
️️️️
Э. Кривелли
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Аригони
52'
41'
Желтая карточка
Б. Мазику
38'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
А. Антунес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
7
Дерек Кутеса
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
20
Джарелл-Нжике Симо
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сайпи
22
Эль-Вафи
26
Маркеш
29
Бельхадж Махмуд
17
Маи
34
Аригони
25
Бизлими
8
Гргич
31
Алиседа
11
Штеффен
9
Целар
3-3-2-1-1
18
Малл
19
Северен
3
Вуйоз
77
Болла
6
Цунемото
28
Дулин
18
Мазику
9
Стеванович
8
Конья
8
Антунес
27
Кривелли
34
Аригони
4
Эспиноса
4
Эспиноса
34
Аригони
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
8
Гргич
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
27
Бабич
27
Бабич
29
Бельхадж Махмуд
1
Сайпи
90
90
1
Сайпи
77
Болла
30
Леле Диба
30
Леле Диба
77
Болла
8
Антунес
5
Ондуа
5
Ондуа
8
Антунес
8
Конья
21
Гуйемено
21
Гуйемено
8
Конья
18
Мазику
7
Кутеса
7
Кутеса
18
Мазику
27
Кривелли
9
Бедья
9
Бедья
27
Кривелли
Остались в запасе
Лугано
Серветт
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
32
Жереми Фрик
ВР
20
Джарелл-Нжике Симо
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
20
Джарелл-Нжике Симо
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лугано - Серветт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Новости команд
Все
Лугано
Серветт
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+