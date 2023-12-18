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1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
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Серветт - Цюрих - 29 июля 2023

Серветт
29.07.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Цюрих
64' К. Бедья (П)
86' Д. Кутеса
11' Ф. Рохнер
57' И. Мэттью
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Серветт - Цюрих
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Фабиан Рохнер
Желтая карточка
Давид Дулин
90' +1
ГОЛ! 2:2
Дерек Кутеса
86'
76'
Желтая карточка
Шейк Конде
Желтая карточка
Алексис Антунес
76'
69'
Замена
Бледиан Красники ️️️️➡️️ Даниэль Барни
69'
Замена
Донис Авдияй ️️️️➡️️ Фабиан Рохнер
Замена
Николя Вуйоз ️️️️➡️️ Кеиго Цунемото
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2
Крис Бедья
64'
Замена
Дерек Кутеса ️️️️➡️️ Брэдли Мазику
62'
57'
ГОЛ! 0:2
Ифаньи Мэттью
Желтая карточка
Жереми Гуйемено
47'
Замена
Энцо Кривелли ️️️️➡️️ Патрик Пфлюке
46'
Замена
Давид Дулин ️️️️➡️️ Тимоте Конья
46'
11'
ГОЛ! 0:1
Фабиан Рохнер
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ЦЗ
8
Тимоте Конья
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
77
Патрик Пфлюке
ЛВ
11
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
24
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
12
Ифаньи Мэттью
ОП
17
Шейк Конде
ЦП
19
Никола Бораниясевич
ПП
23
Фабиан Рохнер
ПП
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
11
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
29
Бубакар Фофана
ЛВ
17
Дерек Кутеса
ЛВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
45
Хуссейн Туати
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
АП
10
Донис Авдияй
ЛВ
32
Селмин Ходжа
ПВ
9
Иван Сантини
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Фрик
6
Барон
4
Руй
3
Цунемото
18
Мазику
19
Северен
8
Конья
21
Гуйемено
77
Пфлюке
10
Антунес
11
Бедья
3-1-3-3
25
Брехнер
24
Катич
2
Камбери
5
Дапрела
12
Мэттью
23
Рохнер
17
Конде
19
Бораниясевич
11
Окита
18
Барни
3
Герреро
3
Цунемото
3
Вуйоз
3
Вуйоз
3
Цунемото
8
Конья
28
Дулин
28
Дулин
8
Конья
18
Мазику
17
Кутеса
17
Кутеса
18
Мазику
77
Пфлюке
27
Кривелли
27
Кривелли
77
Пфлюке
18
Барни
7
Красники
7
Красники
18
Барни
23
Рохнер
10
Авдияй
10
Авдияй
23
Рохнер
Остались в запасе
Серветт
Цюрих
1
Жоэль Малл
ВР
5
Гаэль Ондуа
ЦП
29
Бубакар Фофана
ЛВ
23
Ронни Роделен
ЦФ
45
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
32
Селмин Ходжа
ПВ
9
Иван Сантини
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
1
Жоэль Малл
ВР
5
Гаэль Ондуа
ЦП
29
Бубакар Фофана
ЛВ
23
Ронни Роделен
ЦФ
45
Хуссейн Туати
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
32
Селмин Ходжа
ПВ
9
Иван Сантини
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Серветт - Цюрих
3
2
Желтые карточки
3
2
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