Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
18 декабря 2022, 04:43
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
1
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
20 февраля 2022, 00:09
7
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
6 мая 2021, 16:36
1
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
21 августа 2019, 14:23
12
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
18 декабря 2022, 04:43
1
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
20 февраля 2022, 00:09
7
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
6 мая 2021, 16:36
1
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
21 августа 2019, 14:23
12
Энцо Зидан перешел в «Авеш»
16 июля 2019, 10:07
7
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
7
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
03.02.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
0 : 1
03.02.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
10.02.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 0
10.02.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
17.02.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Базель
1 : 2
02.03.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
25.02.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
17.02.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
10.02.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
03.02.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
02.03.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Грассхоппер
0 : 1
24.02.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Грассхоппер
2 : 1
17.02.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 0
10.02.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
0 : 1
03.02.2024
Винтертур

Лозанна-Спорт - Грассхоппер - 29 июля 2023

Лозанна-Спорт
29.07.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Грассхоппер
43' Р. Илие
76' Г. Моранди
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лозанна-Спорт - Грассхоппер
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Аюму Секо
Желтая карточка
Ное Дюсенн
83'
83'
Желтая карточка
Кристерс Тоберс
78'
Желтая карточка
Франсис Момо
76'
ГОЛ! 1:1
Гиотто Моранди
72'
Замена
Франсис Момо ️️️️➡️️ Филипе де Карвальо Феррейра
72'
Замена
Дион Какури ️️️️➡️️ Ций Вильям Нденг
Замена
Тоичи Сузуки ️️️️➡️️ Рарес Илие
71'
Замена
Брайтон Лабе ️️️️➡️️ Кали Сене
70'
66'
Замена
Брэдли Финк ️️️️➡️️ Ренат Дадашов
ГОЛ! 1:0
Рарес Илие
43'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
6
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Рарес Илие
ЛВ
27
Алиу Бальде
ЛВ
80
Альвин Саншеш
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
5
Anel Husic
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
8
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лозанна-Спорт
21
Raphael Spiegel
ВР
20
Крис Каблан
ЦЗ
28
Тоичи Сузуки
ЛП
7
Степан Кукурузович
ЦП
8
Jamie Roche
ЦП
99
Trae Coyle
ЦФ
77
D. Schwizer
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
73
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
55
Damian Nigg
ЦП
28
Дион Какури
АП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Брэдли Финк
ЦФ
3-1-1-2-4
6
Дюсенн
34
3
Браун
10
Кустодио
24
Бернед
27
Бальде
19
Илие
80
Саншеш
5
9
Сене
1
3-3-1-3
71
Хаммел
2
Абелс
15
Секо
24
7
Нденг
6
Абраши
4
Тоберс
77
де Карвальо Феррейра
17
Корбяну
9
Дадашов
8
Моранди
19
Илие
28
Сузуки
28
Сузуки
19
Илие
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
7
Нденг
28
Какури
28
Какури
7
Нденг
77
де Карвальо Феррейра
22
Момо
22
Момо
77
де Карвальо Феррейра
9
Дадашов
9
Финк
9
Финк
9
Дадашов
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
21
Raphael Spiegel
ВР
20
Крис Каблан
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
8
Jamie Roche
ЦП
99
Trae Coyle
ЦФ
77
D. Schwizer
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
29
Мануэль Куттин
ВР
73
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
55
Damian Nigg
ЦП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
21
Raphael Spiegel
ВР
20
Крис Каблан
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
8
Jamie Roche
ЦП
99
Trae Coyle
ЦФ
77
D. Schwizer
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
73
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
55
Damian Nigg
ЦП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Грассхоппер
1
3
Желтые карточки
1
3
Швейцария. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Винтертур
- : -
09.03.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
- : -
09.03.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
- : -
09.03.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
- : -
10.03.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Стад Лозанна Уши
- : -
10.03.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Винтертур
- : -
09.03.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
- : -
09.03.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
- : -
09.03.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
- : -
10.03.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Стад Лозанна Уши
- : -
10.03.2024
Люцерн
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+