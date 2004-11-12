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Ротор - Зенит

12.11.2004, Пятница, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Россия. Премьер-лига, 30 тур Ротор - Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
1 тур
13 марта, суббота 00:00 Зенит 3:2 Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
13 сентября, суббота 00:00 Ротор 1:4 Зенит
7 тур
4 мая, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
28 сентября, суббота 00:00 Ротор 2:1 Зенит
2 тур
13 марта, среда 00:00 Зенит 1:0 Ротор
Чемпионат России 2001
30 тур
21 октября, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Ротор
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ротор 0:0 Зенит
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 3:1 Ротор
1 тур
25 марта, суббота 00:00 Ротор 2:0 Зенит
Чемпионат России 1999
20 тур
14 августа, суббота 00:00 Ротор 2:2 Зенит
6 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ротор
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Зенит 0:1 Ротор
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Зенит
Чемпионат России 1997
21 тур
2 августа, суббота 00:00 Ротор 3:0 Зенит
4 тур
5 апреля, суббота 00:00 Зенит 0:1 Ротор
Чемпионат России 1996
28 тур
21 сентября, суббота 00:00 Зенит 0:1 Ротор
11 тур
8 мая, среда 00:00 Ротор 1:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
28 июня, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ротор
Первый этап, 3 тур
9 апреля, четверг 00:00 Ротор 6:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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