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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Порту
Бенфика - Порту: обзор матча 29 сентября 2023
Бенфика
29.09.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 7 тур
1 : 0
Завершен
Порту
68'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Порту
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Рафа
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Консейсау
Желтая карточка
Д. Юрасек
90'
+5
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
+5
Замена
Д. Юрасек
️️️️
Д. Нерес
86'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
А. Ди Мария
86'
84'
Замена
И. Хайме
️️️️
А. Варела
82'
Желтая карточка
З. Педру
80'
Замена
️️️️
Венделл
77'
Желтая карточка
Венделл
Желтая карточка
А. Ди Мария
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
68'
Замена
А. Кабрал
️️️️
П. Муса
66'
Желтая карточка
Ж. Невеш
59'
35'
Желтая карточка
М. Тареми
34'
Желтая карточка
Д. Карму
25'
Замена
З. Педру
️️️️
Р. Бару
19'
Красная карточка
Ф. Кардосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Андре Франку
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трубин
30
Отаменди
14
Силва
6
Бах
14
Эушнес
10
Кекчю
7
Нерес
87
Невеш
11
Ди Мария
27
Рафа
9
Муса
4-2-1-2-1
99
Кошта
17
Мариу
15
Кардосо
6
Карму
18
Венделл
46
Эустакиу
22
Варела
28
Бару
11
Пепе
13
Галено
9
Тареми
7
Нерес
39
Юрасек
39
Юрасек
7
Нерес
11
Ди Мария
23
Мариу
23
Мариу
11
Ди Мария
27
Рафа
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
27
Рафа
9
Муса
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Муса
28
Бару
2
Зе Педру
2
Зе Педру
28
Бару
22
Варела
24
Хайме
24
Хайме
22
Варела
Остались в запасе
Бенфика
Порту
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Андре Франку
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Андре Франку
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Бенфика - Порту
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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