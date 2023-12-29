«Шахтер» купил за 15 миллионов бразильца, за которым следил «Зенит»

«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов

Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика

Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах

«Шахтер» купил за 15 миллионов бразильца, за которым следил «Зенит»

«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов

Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика

Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах

Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»

УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»

Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»

Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»