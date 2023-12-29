Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах
Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика
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«Шахтер» купил за 15 миллионов бразильца, за которым следил «Зенит»
«Наполи» нашел усиление атаки в «Шахтере»
Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах
Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
«Шахтер» купил за 15 миллионов бразильца, за которым следил «Зенит»
«Наполи» нашел усиление атаки в «Шахтере»
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