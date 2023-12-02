В соцсетях Лиги конференций эмблему ЦСКА поставили вместо логотипа украинского клуба
УЕФА вынес решение о ситуации в Израиле
У экс-игрока «Рубина» Данченко остановилось сердце на тренировке. Его спасли
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
Жена экс-игрока «Рубина» и «Уфы» Данченко погибла в ДТП. Ранее она неоднократно нарушала ПДД
В соцсетях Лиги конференций эмблему ЦСКА поставили вместо логотипа украинского клуба
УЕФА вынес решение о ситуации в Израиле
У экс-игрока «Рубина» Данченко остановилось сердце на тренировке. Его спасли
Жена экс-игрока «Рубина» и «Уфы» Данченко погибла в ДТП. Ранее она неоднократно нарушала ПДД
«Матч ТВ»: «Ференцварош» выбирал между Черчесовым и украинцем Скрипником
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»
Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»
Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»
Павлов перешел в «Черноморец». Это первый трансфер российского игрока в украинский клуб с 2014 года