Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
«Верес» оштрафовали за интервью на русском языке. Теперь клуб будет общаться со СМИ только на украинском
УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»
Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»
Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»
Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»
Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»
Павлов перешел в «Черноморец». Это первый трансфер российского игрока в украинский клуб с 2014 года
«Верес» оштрафовали за интервью на русском языке. Теперь клуб будет общаться со СМИ только на украинском
УПЛ. «Заря» проиграла «Ворскле», «Верес сыграл вничью с «Мариуполем»
УПЛ. «Шахтер» обыграл «Верес» и досрочно стал чемпионом
УПЛ. «Динамо» обыграло «Ворсклу», «Верес» проиграл «Заре»
УПЛ. «Динамо» разгромило «Верес», «Заря» обыграла «Мариуполь»