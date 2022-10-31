Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»

«Верес» оштрафовали за интервью на русском языке. Теперь клуб будет общаться со СМИ только на украинском

УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»

Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»