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Динамо - Сатурн

24.10.2004, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 27 тур Динамо - Сатурн
Россия. Премьер-лига 2004
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
13 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 0:1 Динамо
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Динамо 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
29 июля, понедельник 00:00 Динамо 1:1 Сатурн
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Сатурн 0:3 Динамо
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Сатурн 6:1 Динамо
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Динамо 2:0 Сатурн
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:0 Динамо
1 тур
25 марта, суббота 00:00 Динамо 2:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Динамо 0:0 Сатурн
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Сатурн 3:3 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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