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Торпедо - Динамо

17.10.2004, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 26 тур Торпедо - Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Динамо 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Динамо 3:3 Торпедо
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 Торпедо 2:0 Динамо
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Динамо 0:4 Торпедо
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
Чемпионат России 2000
17 тур
14 июля, пятница 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
3 тур
7 апреля, пятница 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Торпедо 2:2 Динамо
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
14 тур
18 июня, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:5 Динамо
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Динамо 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
13 тур
28 июня, среда 00:00 Торпедо 0:0 Динамо
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
13 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Динамо 3:2 Торпедо
11 тур
12 мая, среда 00:00 Торпедо 0:4 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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