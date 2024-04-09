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0
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27 апреля, 10:12
0
«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 09:47
0
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:10
0
«Заря» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:09
0
«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 09:47
0
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:10
0
«Заря» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:09
0
«Днепр-1» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024
9 апреля, 10:18
0
«Днепр-1» – «Заря»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 9 апреля
9 апреля, 09:41
0
«Черноморец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:34
0
«ЛНЗ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:12
0
«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 09:47
0
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:10
0
«Ворскла» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:23
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Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Днепр-1
2 : 2
09.04.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Ворскла
0 : 1
14.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 0
14.04.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
1 : 3
18.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 1
22.04.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
0 : 0
28.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 1
22.04.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
1 : 3
18.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 0
14.04.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Днепр-1
2 : 2
09.04.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 26 тур
ЛНЗ
0 : 3
27.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 1
22.04.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
1 : 3
18.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Ворскла
0 : 1
14.04.2024
Шахтер

Заря - Шахтер: обзор матча 18 апреля 2024

Заря
18.04.2024, четверг, 15:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 3
Матч завершен
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Шахтер
73' И. Кирюханцев
30' Д. Сикан
86' А. Бондаренко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Заря - Шахтер
Матч завершен
89'
Замена
Гиорги Гочолеишвили ️️️️➡️️ Ефим Конопля
Замена
Алиуне Ндур ️️️️➡️️ Денис Антюх
89'
Замена
Владислав Бугай ️️️️➡️️ Игорь Кирюханцев
88'
86'
ГОЛ! 1:2
Артем Бондаренко
84'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Крыськив
84'
Замена
Эгиналдо ️️️️➡️️ Марьян Швед
76'
Замена
Лассина Траоре ️️️️➡️️ Ираклий Азарови
ГОЛ! 1:1
Игорь Кирюханцев
73'
61'
Желтая карточка
Валерий Бондарь
Вторая желтая
Джордан
57'
Желтая карточка
Богдан Бутко
56'
Замена
Кирилл Дрышлюк ️️️️➡️️ Игорь Горбач
52'
30'
ГОЛ! 0:1
Даниил Сикан
Желтая карточка
Эдуардо Герреро
25'
Желтая карточка
Арсений Батагов
23'
Желтая карточка
Джордан
23'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
47
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
44
Арсений Батагов
ОП
21
Яков Башич
ОП
5
Александр Яцик
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Денис Антюх
ЛВ
17
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Артем Бондаренко
АП
37
Кевин
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Заря
53
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Турбаевский
ВР
10
Reis Rodriguez Leovigildo Junior
ЦЗ
8
Алексей Хахлев
ЦП
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
16
Викентий Волошин
АП
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
32
Silvio Vokrri
ЦФ
11
Алиуне Ндур
ЦФ
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
30
Марлон
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
25
Новатус Мироши
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
39
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
18
Кевин Келси
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Сапутин
47
Вантух
55
Джордан
2
Бутко
70
Кирюханцев
44
Батагов
21
Башич
5
Яцик
39
Герреро
7
Антюх
17
Горбач
4-1-3-2
31
Ризнык
26
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
16
Азарови
8
Крыськив
9
Швед
21
Бондаренко
37
Кевин
14
Сикан
10
Судаков
17
Горбач
15
Дрышлюк
15
Дрышлюк
17
Горбач
70
Кирюханцев
19
Бугай
19
Бугай
70
Кирюханцев
7
Антюх
11
Ндур
11
Ндур
7
Антюх
26
Конопля
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
26
Конопля
9
Швед
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
9
Швед
16
Азарови
2
Траоре
2
Траоре
16
Азарови
Остались в запасе
Заря
Шахтер
53
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Турбаевский
ВР
10
Reis Rodriguez Leovigildo Junior
ЦЗ
8
Алексей Хахлев
ЦП
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
16
Викентий Волошин
АП
22
Петар Мичин
ЦФ
32
Silvio Vokrri
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Артур Рудько
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
30
Марлон
ЦЗ
25
Новатус Мироши
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
39
Невертон
ЛВ
18
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
53
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Турбаевский
ВР
10
Reis Rodriguez Leovigildo Junior
ЦЗ
8
Алексей Хахлев
ЦП
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
16
Викентий Волошин
АП
22
Петар Мичин
ЦФ
32
Silvio Vokrri
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
30
Марлон
ЦЗ
25
Новатус Мироши
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
39
Невертон
ЛВ
18
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Заря - Шахтер
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Информация о матче
Главный судья:
Dmytro Panchyshyn, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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