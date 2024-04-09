«Черноморец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
«ЛНЗ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
«Заря» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
«Заря» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
«Днепр-1» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024
«Днепр-1» – «Заря»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 9 апреля
«Черноморец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
«ЛНЗ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
«Ворскла» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024