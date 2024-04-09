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0
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0
«Днепр-1» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:07
0
«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 09:47
0
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:10
0
«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 09:47
0
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:10
0
«Заря» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:09
0
«Днепр-1» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024
9 апреля, 10:18
0
«Днепр-1» – «Заря»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 9 апреля
9 апреля, 09:41
0
«Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:37
0
«Динамо» Киев – «Верес»: прогноз на матч 5 тура УПЛ, 1 мая
1 мая, 09:19
0
«Днепр-1» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:07
0
«Минай» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024
17 апреля, 10:32
0
«Александрия» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:39
0
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Заря
Динамо
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Днепр-1
2 : 2
09.04.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 0
14.04.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Минай
1 : 3
17.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
1 : 3
18.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
0 : 0
28.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 1
22.04.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
1 : 3
18.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 0
14.04.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Днепр-1
2 : 2
09.04.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
3 : 0
01.05.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Днепр-1
1 : 2
27.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
3 : 0
21.04.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Минай
1 : 3
17.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия
0 : 1
13.04.2024
Динамо

Заря - Динамо: обзор матча 04 апреля 2024

Заря
04.04.2024, четверг, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Матч завершен
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Динамо
7' А. Андриевский
22' В. Кабаев
67' В. Бражко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Заря - Динамо
Матч завершен
Желтая карточка
Богдан Бутко
90' +2
80'
Желтая карточка
Самба Диалло
Замена
Алексей Хахлев ️️️️➡️️ Эдуардо Герреро
77'
76'
Замена
Самба Диалло ️️️️➡️️ Николай Шапаренко
76'
Замена
Бенито ️️️️➡️️ Владислав Ванат
67'
ГОЛ! 0:3
Владимир Бражко
Замена
Коджо Азиангбе ️️️️➡️️ Петар Мичин
63'
Замена
Алиуне Ндур ️️️️➡️️ Владислав Бугай
63'
Замена
Игорь Кирюханцев ️️️️➡️️ Денис Антюх
63'
60'
Замена
Андрей Ярмоленко ️️️️➡️️ Назар Волошин
Замена
Дмитрий Мишнев ️️️️➡️️ Вячеслав Чурко
46'
Желтая карточка
Джордан
34'
22'
ГОЛ! 0:2
Владислав Кабаев
7'
ГОЛ! 0:1
Александр Андриевский
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
47
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
21
Яков Башич
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Денис Антюх
ЛВ
20
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
25
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Заря
30
Никита Турбаевский
ВР
53
Дмитрий Мацапура
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
8
Алексей Хахлев
ЦП
80
Guilherme Smith
ЦФ
11
Алиуне Ндур
ЦФ
Динамо
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
77
Бенито
ЛВ
30
Самба Диалло
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Сапутин
47
Вантух
2
Бутко
55
Джордан
44
Батагов
21
Башич
39
Герреро
7
Антюх
20
Чурко
22
Мичин
19
Бугай
4-1-2-2-1
1
Бущан
24
Тымчик
25
Дячук
4
Попов
2
Вивчаренко
6
Бражко
18
Андриевский
10
Шапаренко
9
Волошин
22
Кабаев
11
Ванат
7
Антюх
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
7
Антюх
20
Чурко
9
Мишнев
9
Мишнев
20
Чурко
22
Мичин
4
Азиангбе
4
Азиангбе
22
Мичин
39
Герреро
8
Хахлев
8
Хахлев
39
Герреро
19
Бугай
11
Ндур
11
Ндур
19
Бугай
11
Ванат
77
Бенито
77
Бенито
11
Ванат
10
Шапаренко
30
Диалло
30
Диалло
10
Шапаренко
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
Остались в запасе
Заря
Динамо
30
Никита Турбаевский
ВР
53
Дмитрий Мацапура
ВР
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
80
Guilherme Smith
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
30
Никита Турбаевский
ВР
53
Дмитрий Мацапура
ВР
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
80
Guilherme Smith
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Заря - Динамо
2
1
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Главный судья:
Oleksandr Omelchenko, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
Украина. Премьер-лига
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Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
3 : 0
01.05.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
3 : 0
01.05.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
- : -
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
- : -
05.05.2024
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