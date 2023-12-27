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Арис
АЕК
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
24 января, 22:31
2
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
23 января, 14:33
0
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Бубнов оценил уровень Оздоева, Сулейманова и Черышева для топ-5 чемпионатов
11 января, 13:57
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
24 января, 22:31
2
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
23 января, 14:33
0
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Бубнов оценил уровень Оздоева, Сулейманова и Черышева для топ-5 чемпионатов
11 января, 13:57
0
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
26 октября 2023, 21:46
0
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
21 сентября 2023, 22:43
0
УЕФА перенес матч квалификации Лиги чемпионов из-за гибели фаната
8 августа 2023, 14:50
1
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Последние матчи
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Арис
АЕК
Греция. Суперлига, 17 тур
Арис
2 : 1
07.01.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 17 тур
Олимпиакос
1 : 2
07.01.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 18 тур
Панетоликос
0 : 4
14.01.2024
Арис
Греция. Суперлига, 18 тур
АЕК
2 : 2
14.01.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 19 тур
Атромитос
0 : 5
21.01.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 21 тур
Пансерраикос
1 : 1
03.02.2024
Арис
Греция. Суперлига, 20 тур
Кифисиас
0 : 1
27.01.2024
Арис
Греция. Суперлига, 19 тур
Арис
1 : 2
21.01.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 18 тур
Панетоликос
0 : 4
14.01.2024
Арис
Греция. Суперлига, 17 тур
Арис
2 : 1
07.01.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 21 тур
АЕК
4 : 2
04.02.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 20 тур
АЕК
3 : 0
28.01.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 19 тур
Атромитос
0 : 5
21.01.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 18 тур
АЕК
2 : 2
14.01.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 17 тур
Олимпиакос
1 : 2
07.01.2024
АЕК

Арис - АЕК - 03 марта 2024

Арис
03.03.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 26 тур
- : -
Не начался
АЕК
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Арис - АЕК
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 22 тур
Олимпиакос
- : -
10.02.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС
- : -
10.02.2024
Арис
Греция. Суперлига, 22 тур
Панетоликос
- : -
10.02.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
- : -
11.02.2024
Волос
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
- : -
11.02.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 22 тур
Олимпиакос
- : -
10.02.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС
- : -
10.02.2024
Арис
Греция. Суперлига, 22 тур
Панетоликос
- : -
10.02.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
- : -
11.02.2024
Волос
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
- : -
11.02.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС Ламия
- : -
11.02.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАОК
- : -
11.02.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 23 тур
Атромитос
- : -
17.02.2024
Арис
Россия
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