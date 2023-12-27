Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Бубнов оценил уровень Оздоева, Сулейманова и Черышева для топ-5 чемпионатов
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Бубнов оценил уровень Оздоева, Сулейманова и Черышева для топ-5 чемпионатов
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
УЕФА перенес матч квалификации Лиги чемпионов из-за гибели фаната