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Торпедо - Крылья Советов

24.09.2004, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 24 тур Торпедо - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
7 тур
18 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:5 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
12 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 4:2 Торпедо
15 тур
27 июня, пятница 00:00 Торпедо 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
30 июля, вторник 00:00 Торпедо 4:3 Крылья Советов
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Крылья Советов 1:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Торпедо 0:4 Крылья Советов
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Торпедо
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:1 Крылья Советов
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:2 Торпедо
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Торпедо 3:1 Крылья Советов
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Торпедо 1:0 Крылья Советов
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Крылья Советов
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Торпедо
14 тур
2 июля, вторник 00:00 Торпедо 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Торпедо
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
22 тур
31 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Торпедо
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Крылья Советов
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Торпедо
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Торпедо 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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