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Зенит - Торпедо

20.09.2004, Понедельник, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 23 тур Зенит - Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
8 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
8 августа, пятница 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Зенит 1:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
10 сентября, вторник 00:00 Торпедо 1:1 Зенит
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Зенит 2:2 Торпедо
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:2 Зенит
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Зенит 0:3 Торпедо
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Торпедо
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
22 тур
28 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Зенит
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 Торпедо 1:3 Зенит
3 тур
11 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Зенит 3:2 Торпедо
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
20 тур
31 июля, среда 00:00 Торпедо 2:1 Зенит
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
1 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Зенит 2:3 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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