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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - АЕК
Волос - АЕК: обзор матча 03 сентября 2023
Волос
03.09.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 3 тур
2 : 3
Завершен
АЕК
8'
М. Делетич
72'
М. Делетич
32'
Й. Йонссон
37'
С. Цубер
90+1'
Н. Амрабат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - АЕК
Желтая карточка
Д. Кружляк
90'
+4
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Н. Амрабат
90'
Желтая карточка
Й. Йонссон
77'
Замена
О. Пинеда
️️️️
Э. Хаджусафи
77'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
Замена
Н. Главчич
️️️️
А. Труй
75'
73'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
К. Галанопулос
ГОЛ! 2:2!
М. Делетич
72'
Замена
С. Мраз
️️️️
П. Мораитис
72'
68'
Замена
С. Араухо
️️️️
С. Цубер
Замена
А. Энгин
️️️️
К. Корнетт
61'
Замена
Д. Кружляк
️️️️
К. Асланидис
46'
Замена
Д. Метаксас
️️️️
Ф. Кицос
46'
37'
ГОЛ! 1:2!
С. Цубер
Желтая карточка
К. Асланидис
36'
32'
ГОЛ! 1:1!
Й. Йонссон
Пас отдал
Н. Элиассон
Желтая карточка
Ф. Кицос
31'
24'
Красная карточка
П. Манталос
ГОЛ! 1:0!
М. Делетич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
8
Максимилиано Комба
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Волос
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
90
Зини
ЦФ
4-2-2-2
1
Сиабанис
3
Кицос
4
Асланидис
16
17
Алхо
6
Цоканис
22
Труй
92
Корнетт
7
Делетич
8
Комба
45
Мораитис
4-1-4-1
23
Станкович
2
Мукуди
21
Вида
12
Рота
28
Хаджусафи
16
Йонссон
17
Элиассон
6
Галанопулос
20
Манталос
7
Цубер
9
Понсе
4
Асланидис
24
Кружляк
24
Кружляк
4
Асланидис
22
Труй
35
Главчич
35
Главчич
22
Труй
3
Кицос
21
Метаксас
21
Метаксас
3
Кицос
92
Корнетт
17
Энгин
17
Энгин
92
Корнетт
45
Мораитис
90
Мраз
90
Мраз
45
Мораитис
6
Галанопулос
4
Шиманьски
4
Шиманьски
6
Галанопулос
28
Хаджусафи
25
Пинеда
25
Пинеда
28
Хаджусафи
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
7
Цубер
21
Араухо
21
Араухо
7
Цубер
Остались в запасе
Волос
АЕК
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
80
Antonio Luna
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
80
Antonio Luna
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Волос - АЕК
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
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Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
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