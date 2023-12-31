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Определились финалисты первого в истории Суперкубка Медиалиги
5 февраля, 23:45
0
Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, согласился бы он работать в «Спартаке»
26 января, 18:30
2
Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, при каком условии пойдет работать в РПЛ или Первую лигу
15 января, 14:58
0
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2DROTS - Сахалин - 02 августа 2023

2DROTS
02.08.2023, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/256 финала
2 : 0
Матч завершен
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Сахалин
70' Д. Гудаев (П)
73' М. Фролов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол 2DROTS - Сахалин
Матч завершен
Замена
Владимир Филиппов ️️️️➡️️ Александр Степанов
90' +2
Замена
Александр Степанов ️️️️➡️️ Станислав Манаев
90' +2
80'
Замена
Руслан Тахаев ️️️️➡️️ Илья Дроздов
Желтая карточка
Андрей Шерешков
77'
74'
Замена
Максим Батраков ️️️️➡️️ Вячеслав Новиков
ГОЛ! 2:0
Максим Фролов
73'
72'
Замена
Кирилл Могель ️️️️➡️️ Егор Чу
Замена
Андрей Шерешков ️️️️➡️️ Данила Прошляков
72'
Замена
Максим Фролов ️️️️➡️️ Владислав Ослоновский
72'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Денис Гудаев
70'
Замена
Александр Балашов ️️️️➡️️ Валтер Скляр Эдамс
64'
44'
Желтая карточка
Евгений Матрахов
Желтая карточка
Илья Сальников
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
2DROTS
68
Дмитрий Сычев
ВР
26
Денис Гудаев
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
47
Вадим Логинов
ПЗ
70
Станислав Манаев
ЦП
71
Артур Бегларян
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
19
Валтер Скляр Эдамс
ЦП
3
Годфред Клуцей
АП
30
Александр Степанов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кузнецов
Сахалин
33
Андрей Сорокин
ВР
13
Илья Дроздов
ЛЗ
23
Василий Чижиков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
8
Егор Чу
ОП
55
Андрей Сорокин
ОП
10
Евгений Матрахов
ОП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
9
Вячеслав Новиков
ЛВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Олег Кокарев
2DROTS
92
Владимир Филиппов
ЛВ
6
Александр Балашов
ОП
4
Максим Актисов
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
97
Максим Фролов
ЦП
80
Андрей Шерешков
ПВ
Сахалин
1
Руслан Юнусов
ВР
22
Александр Ким
ВР
7
Ибрагим Катиновасов
ЦП
21
Максим Батраков
ПВ
11
Руслан Тахаев
ЦФ
52
Кирилл Могель
ЦФ
3-4-1-2
68
Сычев
26
Гудаев
4
Сальников
47
Логинов
70
Манаев
37
Ослоновский
19
Скляр Эдамс
71
Бегларян
3
Клуцей
22
Прошляков
30
Степанов
3-3-1-2-1
33
Сорокин
23
Чижиков
48
Марченко
13
Дроздов
8
Чу
55
Сорокин
10
Матрахов
3
Алахвердов
97
Большунов
9
Новиков
30
Альшанский
30
Степанов
92
Филиппов
92
Филиппов
30
Степанов
19
Скляр Эдамс
6
Балашов
6
Балашов
19
Скляр Эдамс
70
Манаев
94
Степанов
94
Степанов
70
Манаев
37
Ослоновский
97
Фролов
97
Фролов
37
Ослоновский
22
Прошляков
80
Шерешков
80
Шерешков
22
Прошляков
9
Новиков
21
Батраков
21
Батраков
9
Новиков
13
Дроздов
11
Тахаев
11
Тахаев
13
Дроздов
8
Чу
52
Могель
52
Могель
8
Чу
Остались в запасе
2DROTS
Сахалин
4
Максим Актисов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кузнецов
1
Руслан Юнусов
ВР
22
Александр Ким
ВР
7
Ибрагим Катиновасов
ЦП
Главный тренер
Олег Кокарев
Остались в запасе
4
Максим Актисов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Руслан Юнусов
ВР
22
Александр Ким
ВР
7
Ибрагим Катиновасов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кузнецов
Главный тренер
Олег Кокарев
Статистика матча 2DROTS - Сахалин
2
1
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Главный судья:
Ян Марушко (Самара)
Помощники судьи:
Михаил Бальцеров
Семен Белов (оба - Нижний Новгород)
Резервный судья:
Дмитрий Михалев (Москва)
Где смотреть матч:
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