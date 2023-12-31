Определились финалисты первого в истории Суперкубка Медиалиги
Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, согласился бы он работать в «Спартаке»
Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, при каком условии пойдет работать в РПЛ или Первую лигу
Кузнецов прокомментировал отказ уходить из 2DROTS ради «Енисея»
Тренер 2DROTS дал окончательный ответ «Енисею»
Определились финалисты первого в истории Суперкубка Медиалиги
Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, согласился бы он работать в «Спартаке»
Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, при каком условии пойдет работать в РПЛ или Первую лигу
Кузнецов прокомментировал отказ уходить из 2DROTS ради «Енисея»
Тренер 2DROTS дал окончательный ответ «Енисею»
В 2DROTS назвали цель клуба в Fonbet Кубке России
«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
«Балтика» останется в ФНЛ
Кубок России. «Арсенал» и «Ахмат» вышли в следующую стадию