Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)
Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»
Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)
Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании