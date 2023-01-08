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Килмарнок
Росс Каунти
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
8 января 2023, 15:50
1
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
11 ноября 2018, 22:51
8
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
15 июля 2018, 06:08
8
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
7 июля 2018, 22:14
6
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
9 мая 2017, 16:59
2
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
8 января 2023, 15:50
1
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
9 мая 2017, 16:59
2
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
11 ноября 2018, 22:51
8
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
15 июля 2018, 06:08
8
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
7 июля 2018, 22:14
6
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
27 сентября 2016, 11:13
17
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
27 сентября 2016, 10:37
2
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Последние матчи
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Килмарнок
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Росс Каунти
0 : 3
02.01.2024
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Рейнджерс
3 : 1
02.01.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Килмарнок
2 : 2
27.01.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Селтик
1 : 0
27.01.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 2
30.01.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Килмарнок
1 : 0
07.02.2024
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Мазервелл
1 : 1
03.02.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Килмарнок
2 : 2
27.01.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Рейнджерс
3 : 1
02.01.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Мазервелл
5 : 0
06.02.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
0 : 1
03.02.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 2
30.01.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Селтик
1 : 0
27.01.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Росс Каунти
0 : 3
02.01.2024
Абердин

Килмарнок - Росс Каунти - 06 апреля 2024

Килмарнок
06.04.2024, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
- : -
Не начался
Росс Каунти
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Килмарнок - Росс Каунти
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Шотландия. Премьер-лига
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Текущие
Будущие
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
- : -
11.02.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
- : -
14.02.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Рейнджерс
- : -
14.02.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Абердин
- : -
17.02.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
- : -
17.02.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
- : -
11.02.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
- : -
14.02.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Рейнджерс
- : -
14.02.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Абердин
- : -
17.02.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
- : -
17.02.2024
Килмарнок
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