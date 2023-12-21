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Хартс
Селтик
Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать
21 декабря 2023, 15:23
7
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 20:55
0
Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)
28 ноября 2023, 22:39
0
Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»
12 ноября 2023, 17:05
4
В Госдуме отреагировали на невыдачу британской визы Оздоеву
23 августа 2023, 22:23
2
Оздоева не пускают в Шотландию – ПАОК подтвердил
23 августа 2023, 12:08
1
Оздоеву не выдают визу в Шотландию на матч Лиги конференций (Novasports)
22 августа 2023, 22:45
5
У форварда ЦСКА Гайча есть два варианта продолжения карьеры в Европе
29 июня 2023, 20:09
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать
21 декабря 2023, 15:23
7
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 20:55
0
Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)
28 ноября 2023, 22:39
0
Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»
12 ноября 2023, 17:05
4
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Последние матчи
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Хартс
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 2
02.01.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 3
02.01.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хартс
3 : 2
23.01.2024
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Хартс
2 : 0
27.01.2024
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Селтик
1 : 0
27.01.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
07.02.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Данди
1 : 3
03.02.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Хартс
2 : 0
27.01.2024
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хартс
3 : 2
23.01.2024
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 2
02.01.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Хиберниан
1 : 2
07.02.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Абердин
1 : 1
03.02.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Селтик
1 : 0
27.01.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 3
02.01.2024
Селтик

Хартс - Селтик - 03 марта 2024

Хартс
03.03.2024, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
Селтик
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хартс - Селтик
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Шотландия. Премьер-лига
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Текущие
Будущие
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
- : -
11.02.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
- : -
14.02.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Рейнджерс
- : -
14.02.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Абердин
- : -
17.02.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
- : -
17.02.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
- : -
11.02.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
- : -
14.02.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Рейнджерс
- : -
14.02.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Абердин
- : -
17.02.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
- : -
17.02.2024
Килмарнок
Россия
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