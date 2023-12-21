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Мазервелл
Селтик
Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать
21 декабря 2023, 15:23
7
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 20:55
0
Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)
28 ноября 2023, 22:39
0
Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»
12 ноября 2023, 17:05
4
Форварду «Рейнджерс» Морелосу показали вторую желтую карточку за кулак в адрес фанатов соперника
15 декабря 2019, 18:15
1
ШПЛ. «Рейнджерс» перед полетом в Уфу упустил победу над «Мазервеллом», в матче забито шесть мячей
26 августа 2018, 16:13
4
«Мазервелл» спародировал презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»
24 января 2018, 07:53
3
«Селтик» победил «Мазервелл» в финале Кубка шотландской лиги
26 ноября 2017, 21:25
2
«Рейнджерс» вернулся в Премьер-лигу спустя четыре сезона
6 апреля 2016, 00:43
6
Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать
21 декабря 2023, 15:23
7
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 20:55
0
Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)
28 ноября 2023, 22:39
0
Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»
12 ноября 2023, 17:05
4
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Последние матчи
Все
Мазервелл
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хиберниан
2 : 2
02.01.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 3
02.01.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
27.01.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Селтик
1 : 0
27.01.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Абердин
1 : 1
03.02.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Мазервелл
5 : 0
06.02.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Мазервелл
1 : 1
03.02.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
27.01.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хиберниан
2 : 2
02.01.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Хиберниан
1 : 2
07.02.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Абердин
1 : 1
03.02.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Селтик
1 : 0
27.01.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 3
02.01.2024
Селтик

Мазервелл - Селтик - 25 февраля 2024

Мазервелл
25.02.2024, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
- : -
Не начался
Селтик
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мазервелл - Селтик
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Шотландия. Премьер-лига
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Текущие
Будущие
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
- : -
11.02.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
- : -
14.02.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Рейнджерс
- : -
14.02.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Абердин
- : -
17.02.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
- : -
17.02.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
- : -
11.02.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
- : -
14.02.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Рейнджерс
- : -
14.02.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Абердин
- : -
17.02.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
- : -
17.02.2024
Килмарнок
Россия
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