Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать

Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»

«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023

Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)