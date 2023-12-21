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Форварду «Рейнджерс» Морелосу показали вторую желтую карточку за кулак в адрес фанатов соперника
ШПЛ. «Рейнджерс» перед полетом в Уфу упустил победу над «Мазервеллом», в матче забито шесть мячей
«Мазервелл» спародировал презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»
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«Рейнджерс» вернулся в Премьер-лигу спустя четыре сезона
Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)
Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»