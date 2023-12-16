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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Хартс
Селтик - Хартс: обзор матча 16 декабря 2023
Селтик
16.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Хартс
15'
Л. Шенклэнд
30'
С. Кингсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Хартс
90'
+1
Замена
К. Хэлкетт
️️️️
Н. Аткинсон
Замена
Д. Форрест
️️️️
Г. Тэйлор
71'
65'
Замена
Б. Маккей
️️️️
А. Форрест
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Л. Пальма
62'
Желтая карточка
Д. Маэда
52'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Джонстон
46'
Замена
Х. Квон
️️️️
Д. Тернбулл
46'
Замена
Д. Маэда
️️️️
М. Джонстон
46'
46'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
С. Кингсли
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Кингсли
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Д. Грант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Хек-Гю Квон
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
4-4-2
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
33
О'Райли
14
Тернбулл
10
Джонстон
42
МакГрегор
7
Фурухаси
77
Пальма
4-4-1-1
28
Кларк
13
Аткинсон
15
Роулес
3
Кингсли
2
Кент
6
Денхольм
6
Банингиме
20
Кокрейн
8
Грант
14
Форрест
7
Шенклэнд
77
Пальма
26
Бернабеи
26
Бернабеи
77
Пальма
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
14
Тернбулл
5
Квон
5
Квон
14
Тернбулл
32
Тэйлор
49
Форрест
49
Форрест
32
Тэйлор
10
Джонстон
38
Маэда
38
Маэда
10
Джонстон
13
Аткинсон
4
Хэлкетт
4
Хэлкетт
13
Аткинсон
3
Кингсли
6
Сиббик
6
Сиббик
3
Кингсли
14
Форрест
10
Маккей
10
Маккей
14
Форрест
Остались в запасе
Селтик
Хартс
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Крейг Гордон
ВР
5
Петер Харинг
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
5
Петер Харинг
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Селтик - Хартс
1
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
2
Офсайды
4
0
Количество передач
312
118
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
62
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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