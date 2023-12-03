Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Селтик
Сент-Джонстон - Селтик: обзор матча 03 декабря 2023
Сент-Джонстон
03.12.2023, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Селтик
40'
Д. Джайесими
67'
К. МакГрегор
79'
М. О'Райли
90+3'
Д. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Селтик
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Д. Форрест
Пас отдал
Т. Ивата
Замена
С. Мэй
️️️️
Д. Костеллоу
87'
85'
Замена
Т. Ивата
️️️️
К. Фурухаси
80'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Пальма
Желтая карточка
Д. Митов
79'
79'
Желтая карточка
К. Фурухаси
79'
ГОЛ! 1:2!
М. О'Райли
Пас отдал
К. Фурухаси
Замена
К. Кейн
️️️️
Д. Джайесими
73'
67'
ГОЛ! 1:1!
К. МакГрегор
58'
Замена
Х. О
️️️️
Д. Тернбулл
46'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Х. Ян
ГОЛ! 1:0!
Д. Джайесими
40'
Желтая карточка
Р. МакГован
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
19
Люк Робинсон
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
33
Димитар Митов
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сент-Джонстон
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
10
Майкл Джонстон
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
4-4-2-1
4
Гордон
2
Браун
19
Робинсон
5
МакГован
8
Филлипс
10
Кэри
8
Смит
18
11
Костеллоу
7
Джайесими
33
Митов
4-3-3
1
Харт
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
14
Тернбулл
13
Ян
77
Пальма
7
Фурухаси
7
Джайесими
20
Кейн
20
Кейн
7
Джайесими
11
Костеллоу
17
Мэй
17
Мэй
11
Костеллоу
7
Фурухаси
24
Ивата
24
Ивата
7
Фурухаси
13
Ян
10
Джонстон
10
Джонстон
13
Ян
77
Пальма
49
Форрест
49
Форрест
77
Пальма
14
Тернбулл
9
О
9
О
14
Тернбулл
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Селтик
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сент-Джонстон - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Селтик
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+