Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
Газизов объяснил закат «Уфы»
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
Газизов объяснил закат «Уфы»
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор
Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом»
Судья матча «Муром» – 2DROTS получил травму – вышел 17-летний резервный
Фонбет Кубок России. 2DROTS победили «Муром» (3:1) и пробились в следующий раунд
Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ