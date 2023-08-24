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Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
29 февраля, 00:18
1
Газизов объяснил закат «Уфы»
28 февраля, 23:52
1
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
23 февраля, 23:02
0
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
29 января, 09:50
0
Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор
7 января, 13:32
3
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
29 февраля, 00:18
1
Газизов объяснил закат «Уфы»
28 февраля, 23:52
1
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
23 февраля, 23:02
0
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
29 января, 09:50
0
Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор
7 января, 13:32
3
Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом»
24 августа 2023, 10:10
3
Судья матча «Муром» – 2DROTS получил травму – вышел 17-летний резервный
23 августа 2023, 21:25
1
Фонбет Кубок России. 2DROTS победили «Муром» (3:1) и пробились в следующий раунд
23 августа 2023, 20:58
2
Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ
17 июля 2019, 12:42
9
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Последние матчи
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Уфа
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром

Уфа - Муром - 23 июля 2023

Уфа
23.07.2023, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
Муром
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Статистика
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Статистика матча Уфа - Муром
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Стадион:
Нефтяник
Россия
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