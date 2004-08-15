Зенит - Ростов

|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Зенит
|28 тур
|18 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Зенит
|3 тур
|6 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|0:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|7
|5
|44:19
|+25
|61
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|9
|4
|53:22
|+31
|60
|3.
|Крылья Советов
|30
|17
|5
|8
|50:41
|+9
|56
|4.
|Зенит
|30
|17
|5
|8
|55:37
|+18
|56
|5.
|Торпедо М
|30
|16
|6
|8
|53:37
|+16
|54
|6.
|Шинник
|30
|12
|8
|10
|29:29
|0
|44
|7.
|Сатурн
|30
|10
|11
|9
|37:30
|+7
|41
|8.
|Спартак М
|30
|11
|7
|12
|43:44
|-1
|40
|9.
|Москва
|30
|10
|10
|10
|38:39
|-1
|40
|10.
|Рубин
|30
|7
|12
|11
|32:31
|+1
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|6
|12
|12
|27:42
|-15
|30
|12.
|Ростов
|30
|7
|8
|15
|28:42
|-14
|29
|13.
|Динамо М
|30
|6
|11
|13
|27:38
|-11
|29
|14.
|Алания
|30
|7
|7
|16
|28:52
|-24
|28
|15.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|6
|10
|14
|26:42
|-16
|28
|16.
|Ротор
|30
|4
|10
|16
|28:53
|-25
|22