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Акурейри
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
10 декабря 2020, 22:50
1
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
30 октября 2020, 09:33
2
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
30 октября 2020, 00:58
1
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
24 января 2020, 20:42
3
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
5 января 2020, 10:56
4
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
10 декабря 2020, 22:50
1
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
30 октября 2020, 09:33
2
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
30 октября 2020, 00:58
1
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
24 января 2020, 20:42
3
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
5 января 2020, 10:56
4
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Дандолк
Акурейри
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
16.02.2024
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 2 тур
Дандолк
0 : 2
23.02.2024
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Богемиан
0 : 0
01.03.2024
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Дандолк
0 : 5
04.03.2024
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Дандолк
0 : 5
04.03.2024
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Богемиан
0 : 0
01.03.2024
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 2 тур
Дандолк
0 : 2
23.02.2024
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
16.02.2024
Дандолк

Дандолк - Акурейри - 03 августа 2023

Дандолк
03.08.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
2 : 2
Матч завершен
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Акурейри
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Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Дандолк - Акурейри
3
1
Желтые карточки
3
1
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Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Аякс
- : -
07.03.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
Виктория
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Аякс
- : -
07.03.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
Виктория
Россия
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