Введите ваш ник на сайте

Алания - Зенит

25.07.2004, Воскресенье, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Премьер-лига, 18 тур Алания - Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
15 тур
7 июля, среда 00:00 Зенит 3:2 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Зенит 2:1 Алания
12 тур
11 июня, среда 00:00 Алания 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
24 июля, среда 00:00 Алания 1:0 Зенит
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Зенит 2:1 Алания
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота 00:00 Зенит 3:0 Алания
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Алания 2:0 Зенит
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Зенит 1:0 Алания
10 тур
26 мая, пятница 00:00 Алания 1:0 Зенит
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Зенит 2:2 Алания
15 тур
7 июля, среда 00:00 Алания 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Алания
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Алания 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
20 тур
30 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Алания
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Алания 0:2 Зенит
Чемпионат России 1996
24 тур
3 сентября, вторник 00:00 Зенит 1:0 Алания
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Алания 3:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
...
  • Читайте нас: 