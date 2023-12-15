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6
Лунев рассказал о звонке из сборной России
28 февраля, 09:28
1
Россиянин – лидер еврокубкового сезона по количеству сейвов
25 февраля, 13:21
1
Кафанов назвал сильнейшего российского вратаря из выступающих за рубежом
24 февраля, 14:02
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4 : 0
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0 : 0
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Ракув

Карабах - Ракув - 02 августа 2023

Карабах
02.08.2023, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Матч завершен
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Ракув
60' Р. Джиджа
52' Ф. Тудор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Карабах - Ракув
Матч завершен
Желтая карточка
Марко Янкович
90' +7
90' +2
Желтая карточка
Владан Ковачевич
82'
Замена
Деян Сореску ️️️️➡️️ Фран Тудор
Замена
Адама Дьякаби ️️️️➡️️ Эльвин Джафаргулиев
79'
Замена
Хамиду Кейта ️️️️➡️️ Редон Джиджа
70'
Замена
Жуниньо ️️️️➡️️ Яссин Бензия
70'
61'
Замена
Владислав Кочергин ️️️️➡️️ Бартош Новак
61'
Замена
Сонни Киттель ️️️️➡️️ Марцин Кебула
ГОЛ! 1:1
Редон Джиджа
60'
57'
Желтая карточка
Жеан Карлос
52'
ГОЛ! 0:1
Фран Тудор
Желтая карточка
Кевин Медина
47'
46'
Замена
Фабиан Пясецки ️️️️➡️️ Лукаш Зволински
31'
Замена
Бартош Новак ️️️️➡️️ Джон Йебоа
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
71
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
6
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
7
Яссин Бензия
АП
15
Леандру Андраде
АП
19
Редон Джиджа
ЛВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
66
Яннис Папаниколау
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
11
Джон Йебоа
АП
7
Фран Тудор
ПП
5
Густав Берггрен
ЦФ
9
Лукаш Зволински
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Карабах
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Адама Дьякаби
ЛВ
17
Хамиду Кейта
ЛВ
18
Жуниньо
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Ракув
89
Kacper Bieszczad
ВР
5
Сонни Киттель
ЦП
14
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
30
Владислав Кочергин
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
27
Бартош Новак
АП
77
Матеуш Вдовяк
ЛВ
18
Деян Сореску
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
2-1-2-3-2
71
Махаммадалиев
81
Медина
13
Мустафазаде
6
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
19
Джиджа
15
Андраде
7
Бензия
44
Джафаргулиев
27
Байрамов
3-3-1-3
1
Ковачевич
25
Раковитан
4
Сварнас
24
Арсенич
7
Тудор
77
Кебула
66
Папаниколау
11
Йебоа
20
Карлос
9
Зволински
5
Берггрен
44
Джафаргулиев
11
Дьякаби
11
Дьякаби
44
Джафаргулиев
19
Джиджа
17
Кейта
17
Кейта
19
Джиджа
7
Бензия
18
Жуниньо
18
Жуниньо
7
Бензия
77
Кебула
5
Киттель
5
Киттель
77
Кебула
Новак
30
Кочергин
30
Кочергин
Новак
11
Йебоа
27
Новак
27
Новак
11
Йебоа
7
Тудор
18
Сореску
18
Сореску
7
Тудор
9
Зволински
9
Пясецки
9
Пясецки
9
Зволински
Остались в запасе
Карабах
Ракув
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
89
Kacper Bieszczad
ВР
14
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
77
Матеуш Вдовяк
ЛВ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Остались в запасе
89
Kacper Bieszczad
ВР
14
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
77
Матеуш Вдовяк
ЛВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Карабах - Ракув
2
2
Желтые карточки
2
2
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Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
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- : -
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