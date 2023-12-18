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0
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17 августа 2023, 12:43
4
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
28 июля 2023, 14:14
2
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1
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1
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3
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1
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2
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3
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17 февраля 2019, 10:28
3
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне
17 августа 2023, 12:43
4
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
28 июля 2023, 14:14
2
«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула
8 июня 2023, 08:14
1
Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
23 февраля 2023, 23:41
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ЦСКА 1948
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Берое
0 : 2
26.02.2024
Лудогорец
Лига конференций, 1/16 финала
Лудогорец
0 : 1
22.02.2024
Серветт
Болгария. Первая лига, 21 тур
Лудогорец
3 : 1
19.02.2024
Черно Море
Лига конференций, 1/16 финала
Серветт
0 : 0
15.02.2024
Лудогорец

Олимпия - Лудогорец - 01 августа 2023

Олимпия
01.08.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Матч завершен
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Лудогорец
18' Т. Элшник
90+2' Т. Элшник
15' К. Десподов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Олимпия - Лудогорец
Матч завершен
90' +11
Желтая карточка
Якуб Пиотровски
90' +11
Пенальти не реализован
Кирил Десподов
Замена
Неманья Гаврич ️️️️➡️️ Свит Сеслар
90' +7
Замена
Альяж Крефл ️️️️➡️️ Руй Педру
90' +7
ГОЛ! 2:1
Тими Элшник
90' +2
Желтая карточка
Жорже Силва
88'
85'
Замена
Аслак Витри ️️️️➡️️ Доминик Янков
85'
Замена
Иван Йорданов ️️️️➡️️ Педро Наресси
83'
Красная карточка
Сон
Замена
Неманья Мотика ️️️️➡️️ Иван Посавец
82'
71'
Замена
Кайо Видаль ️️️️➡️️ Клауде Гонсалвеш
Замена
Pedro Lucas ️️️️➡️️ Мустафа Нукич
61'
56'
Замена
Спас Делев ️️️️➡️️ Матиас Тиссера
56'
Замена
Якуб Пиотровски ️️️️➡️️ Бернард Текпетей
48'
Желтая карточка
Педро Наресси
18'
Желтая карточка
Марсель Хайстер
ГОЛ! 1:1
Тими Элшник
18'
15'
ГОЛ! 0:1
Кирил Десподов
Желтая карточка
Марцел Ратник
14'
Желтая карточка
Агустин Доффо
13'
Желтая карточка
Мустафа Нукич
13'
Желтая карточка
Тими Элшник
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
3
Давид Суалехе
ЛЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
16
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
21
Иван Посавец
ЦП
19
Свит Сеслар
АП
14
Руй Педру
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
9
Мустафа Нукич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
24
Франко Руссо
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
44
Марсель Хайстер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
8
Клауде Гонсалвеш
ОП
30
Педро Наресси
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
10
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Олимпия
16
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
22
Ismir Pintol
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
26
Vall Janković
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
17
Адмир Бристрич
ЦП
11
Саар Фадида
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
37
Pedro Lucas
ЦФ
Лудогорец
12
Симон Слуга
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
6
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Нонато
ЦП
7
Рик
ПВ
77
Кайо Видаль
ПВ
90
Спас Делев
ЦФ
4-1-1-1-3
69
Видовшек
3
Суалехе
4
Ратник
16
Мухамедбегович
2
Силва
34
Доффо
21
Посавец
19
Сеслар
9
Нукич
10
Элшник
14
Педру
4-1-1-3-1
1
Падт
17
Сон
24
Вердон
44
Хайстер
24
Руссо
8
Гонсалвеш
30
Наресси
77
Десподов
8
Янков
37
Текпетей
10
Тиссера
14
Педру
43
Крефл
43
Крефл
14
Педру
19
Сеслар
33
Гаврич
33
Гаврич
19
Сеслар
21
Посавец
20
Мотика
20
Мотика
21
Посавец
9
Нукич
37
37
9
Нукич
8
Янков
16
Витри
16
Витри
8
Янков
30
Наресси
82
Йорданов
82
Йорданов
30
Наресси
37
Текпетей
6
Пиотровски
6
Пиотровски
37
Текпетей
8
Гонсалвеш
77
Видаль
77
Видаль
8
Гонсалвеш
10
Тиссера
90
Делев
90
Делев
10
Тиссера
Остались в запасе
Олимпия
Лудогорец
16
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
22
Ismir Pintol
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
26
Vall Janković
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
17
Адмир Бристрич
ЦП
11
Саар Фадида
ЦП
Главный тренер
Зоран Зелькович
12
Симон Слуга
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
7
Нонато
ЦП
7
Рик
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
16
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
22
Ismir Pintol
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
26
Vall Janković
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
17
Адмир Бристрич
ЦП
11
Саар Фадида
ЦП
Остались в запасе
12
Симон Слуга
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
7
Нонато
ЦП
7
Рик
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Олимпия - Лудогорец
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
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Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
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- : -
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