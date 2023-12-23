В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок

Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции

В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции

Принадлежащий ЦСКА форвард забил 6 голов в 3 матчах в Турции

Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции

«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции