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Ротор - Шинник

25.08.2004, Среда, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Россия. Премьер-лига, 18 тур Ротор - Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
15 тур
7 июля, среда 00:00 Шинник 2:1 Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:2 Ротор
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Ротор 0:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Шинник 1:0 Ротор
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Ротор 2:0 Шинник
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Шинник 2:0 Ротор
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ротор 2:0 Шинник
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Шинник 2:0 Ротор
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 Ротор 6:2 Шинник
Чемпионат России 1997
32 тур
17 октября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Шинник
15 тур
25 июня, среда 00:00 Шинник 1:1 Ротор
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 16 тур
5 июля, воскресенье 00:00 Ротор 1:0 Шинник
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Шинник 1:1 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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