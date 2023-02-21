В «Бешикташе» оценили трансфер Зайнутдинова из ЦСКА спустя полгода
ЦСКА отреагировал на предложение «Бешикташа» по Зделару
ЦСКА получил конкретное предложение по Зделару
Победитель Евро-2016 получил предложение из России
«Бешикташ» интересуется вратарем сборной России
В «Бешикташе» оценили трансфер Зайнутдинова из ЦСКА спустя полгода
ЦСКА отреагировал на предложение «Бешикташа» по Зделару
ЦСКА получил конкретное предложение по Зделару
Победитель Евро-2016 получил предложение из России
«Бешикташ» интересуется вратарем сборной России
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции