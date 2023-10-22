Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
«Газиантеп» официально снялся с чемпионата Турции
«Больше нашего клуба не будет». В «Газиантепе» сообщили о снятии с чемпионата Турции
Дзюба сыграл впервые за месяц
Суперлига. «Адана Демирспор» не удержал победу над «Газиантепом», Дзюба вышел на 84-й минуте
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции