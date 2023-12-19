«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
Текке объяснил, почему «Истанбулспор» не подписал Лунева
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
Текке объяснил, почему «Истанбулспор» не подписал Лунева
Суперлига. Ассист Оздоева не помог «Карагюмрюку» избежать поражения от «Истанбулспора»