Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции

Текке объяснил, почему «Истанбулспор» не подписал Лунева

Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти

Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения

Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции

«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции