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Торпедо - ЦСКА

17.07.2004, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 17 тур Торпедо - ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Торпедо 3:2 ЦСКА
14 тур
22 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:3 Торпедо
11 тур
8 мая, среда 00:00 Торпедо 2:3 ЦСКА
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Торпедо 1:3 ЦСКА
4 тур
6 апреля, пятница 00:00 ЦСКА 0:1 Торпедо
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:1 ЦСКА
6 тур
29 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:2 Торпедо
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Торпедо 2:2 ЦСКА
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:0 ЦСКА
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:5 Торпедо
Чемпионат России 1996
27 тур
15 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:3 ЦСКА
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Торпедо 1:2 ЦСКА
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1994
24 тур
18 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Торпедо
2 тур
24 марта, среда 00:00 Торпедо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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