Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции

Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции

Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»

Шапи может уйти в «Ахмат», «Нижний Новгород» или «Кайсериспор»

Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»

Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции

«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции