Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
«Сивасспор» впервые в истории выиграл Кубок Турции
«Барселона» подписала 17-летнего Демира. Отступные – 400 миллионов
Шапи может уйти в «Ахмат», «Нижний Новгород» или «Кайсериспор»
«РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил Шапи «Уралу» и «Кайсериспору»
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции