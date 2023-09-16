Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Коньяспор
Хатайспор
Гайч забил победный гол в дебютном матче за «Ризеспор»
16 сентября 2023, 20:37
1
Турецкий клуб готовит предложение для Лунева
25 июля 2023, 14:00
1
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
21 февраля 2023, 16:31
1
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
18 февраля 2023, 15:51
1
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
18 февраля 2023, 14:28
3
Гайч забил победный гол в дебютном матче за «Ризеспор»
16 сентября 2023, 20:37
1
Турецкий клуб готовит предложение для Лунева
25 июля 2023, 14:00
1
В «Коньяспоре» прокомментировали новость об интересе к Полозу
14 февраля 2023, 11:59
3
Лучший бомбардир «Ростова» Полоз может бесплатно перейти в «Коньяспор»
14 февраля 2023, 09:56
16
Иско получил предложения из Турции и Катара
6 февраля 2023, 07:24
1
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
21 февраля 2023, 16:31
1
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
18 февраля 2023, 15:51
1
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
18 февраля 2023, 14:28
3
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
18 февраля 2023, 13:36
1
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
18 февраля 2023, 09:23
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Коньяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбулспор
0 : 0
14.01.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
0 : 0
03.02.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Коньяспор
2 : 3
28.01.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
1 : 1
24.01.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбулспор
0 : 0
14.01.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
3 : 1
02.02.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
0 : 1
27.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор

Коньяспор - Хатайспор - 25 февраля 2024

Коньяспор
25.02.2024, воскресенье, 00:00
Турция. Суперлига, 27 тур
- : -
Не начался
Хатайспор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Коньяспор - Хатайспор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+