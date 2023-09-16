Гайч забил победный гол в дебютном матче за «Ризеспор»
Турецкий клуб готовит предложение для Лунева
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Гайч забил победный гол в дебютном матче за «Ризеспор»
Турецкий клуб готовит предложение для Лунева
В «Коньяспоре» прокомментировали новость об интересе к Полозу
Лучший бомбардир «Ростова» Полоз может бесплатно перейти в «Коньяспор»
Иско получил предложения из Турции и Катара
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции