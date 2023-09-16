Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции

Гайч забил победный гол в дебютном матче за «Ризеспор»

Иско получил предложения из Турции и Катара

Лучший бомбардир «Ростова» Полоз может бесплатно перейти в «Коньяспор»

В «Коньяспоре» прокомментировали новость об интересе к Полозу

Гайч забил победный гол в дебютном матче за «Ризеспор»

Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции

«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции