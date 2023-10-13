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Сивасспор
«Сивасспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч 16 тура турецкой Суперлиги, 11 января
10 января, 15:22
0
Игрок Камеруна похвалил Москву и Собянина
13 октября 2023, 22:40
1
«В клубе знают, как с нами связаться»: агент Мусы – о возвращении в ЦСКА
18 мая 2023, 11:46
1
Фанат «Сивасспора» выбежал на поле и сломал нос игроку «Фиорентины»: жуткие кадры
17 марта 2023, 09:13
6
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
4 марта 2023, 16:09
2
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
21 февраля 2023, 16:31
1
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
18 февраля 2023, 15:51
1
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
18 февраля 2023, 14:28
3
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
18 февраля 2023, 13:36
1
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
18 февраля 2023, 09:23
1
«Сивасспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч 16 тура турецкой Суперлиги, 11 января
10 января, 15:22
0
Игрок Камеруна похвалил Москву и Собянина
13 октября 2023, 22:40
1
«В клубе знают, как с нами связаться»: агент Мусы – о возвращении в ЦСКА
18 мая 2023, 11:46
1
Фанат «Сивасспора» выбежал на поле и сломал нос игроку «Фиорентины»: жуткие кадры
17 марта 2023, 09:13
6
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
4 марта 2023, 16:09
2
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Последние матчи
Все
Хатайспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Самсунспор
2 : 0
14.01.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
2 : 2
21.01.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
3 : 1
02.02.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
0 : 1
27.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Анкарагюджю
0 : 0
02.02.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Сивасспор
1 : 0
28.01.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
2 : 1
24.01.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
2 : 2
21.01.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 20 тур
Самсунспор
2 : 0
14.01.2024
Сивасспор

Хатайспор - Сивасспор - 17 февраля 2024

Хатайспор
17.02.2024, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
- : -
Не начался
Сивасспор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хатайспор - Сивасспор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
Россия
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