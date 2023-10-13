«Сивасспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч 16 тура турецкой Суперлиги, 11 января
Игрок Камеруна похвалил Москву и Собянина
«В клубе знают, как с нами связаться»: агент Мусы – о возвращении в ЦСКА
Фанат «Сивасспора» выбежал на поле и сломал нос игроку «Фиорентины»: жуткие кадры
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
«Сивасспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч 16 тура турецкой Суперлиги, 11 января
Игрок Камеруна похвалил Москву и Собянина
«В клубе знают, как с нами связаться»: агент Мусы – о возвращении в ЦСКА
Фанат «Сивасспора» выбежал на поле и сломал нос игроку «Фиорентины»: жуткие кадры
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3