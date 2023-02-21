Трабзонспор

Турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату

ЦСКА получил предложение по Мендесу из Турции

Турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату

ЦСКА получил предложение по Мендесу из Турции

Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции

«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции