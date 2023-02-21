ЦСКА получил предложение по Мендесу из Турции
Турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
«Трабзонспор» ведет переговоры по трансферу Джикии
Романцев оценил желание Чалова уехать в Европу
ЦСКА получил предложение по Мендесу из Турции
Турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
«Трабзонспор» ведет переговоры по трансферу Джикии
Романцев оценил желание Чалова уехать в Европу
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции