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Ротор - Торпедо

11.07.2004, Воскресенье, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Россия. Премьер-лига, 16 тур Ротор - Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
28 сентября, воскресенье 00:00 Ротор 2:0 Торпедо
5 тур
20 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:3 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:1 Ротор
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ротор 1:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
26 тур
1 октября, понедельник 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ротор 1:1 Торпедо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Торпедо 2:0 Ротор
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Ротор 0:2 Торпедо
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ротор
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Торпедо
15 тур
1 июля, среда 00:00 Торпедо 2:2 Ротор
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ротор 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:2 Торпедо
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Торпедо 3:0 Ротор
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Ротор 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1993
31 тур
9 октября, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ротор
16 тур
21 июня, понедельник 00:00 Ротор 2:2 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
Первый этап, 1 тур
18 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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