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Ростов - Зенит

03.07.2004, Суббота, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп 21 век Россия. Премьер-лига, 14 тур Ростов - Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Зенит 0:2 Ростов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Ростов 1:2 Зенит
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Зенит 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Зенит
9 тур
17 мая, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 1:0 Ростов
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Зенит 3:0 Ростов
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 2:3 Зенит
15 тур
25 июня, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Зенит 0:2 Ростов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Ростов 2:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Ростов
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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