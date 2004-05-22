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Крылья Советов - Локомотив

22.05.2004, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 13 тур Крылья Советов - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
20 тур
1 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:2 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Локомотив
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
14 тур
24 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
17 тур
9 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Локомотив
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
29 тур
30 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
2 тур
13 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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