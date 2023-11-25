Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Шабаб
Аль-Ахли - Аль-Шабаб: обзор матча 25 ноября 2023
Аль-Ахли
25.11.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Шабаб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Шабаб
90'
+7
Замена
Р. Шарахили
️️️️
Э. Банега
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Аль-Сагур
Желтая карточка
А. Хинди
90'
+5
Желтая карточка
Г. Вейга
90'
+4
89'
Замена
А. Радиф
️️️️
Я. Карраско
Замена
Х. Асири
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
87'
76'
Желтая карточка
Я. Сантос
67'
Замена
Х. Бахебри
️️️️
Ф. аль-Муваллад
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
А. Сен-Максимен
62'
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
М. Аль-Маджхад
61'
47'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Замена
А. Маджраши
️️️️
Б. Аль-Хурайджи
46'
Желтая карточка
Б. Аль-Хурайджи
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
4
Яго Сантос
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
19
Хайтам Асири
ЦФ
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
26
Рияд Шарахили
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
4-3-1-2
16
Менди
15
Аль-Аммар
37
Хинди
3
Ибаньес
6
Аль-Хурайджи
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
10
Сен-Максимен
4-1-2-2-1
81
Ким Сын-Гю
88
Аль-Ями
4
Сантос
29
Сайсс
27
Аль-Сагур
5
Куэльяр
52
Аль-Монассар
11
Банега
8
аль-Муваллад
10
Карраско
13
Жуниор
6
Аль-Хурайджи
27
Маджраши
27
Маджраши
6
Аль-Хурайджи
29
Аль-Маджхад
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
29
Аль-Маджхад
10
Сен-Максимен
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
10
Сен-Максимен
9
Аль-Бурайкан
19
Асири
19
Асири
9
Аль-Бурайкан
11
Банега
26
Шарахили
26
Шарахили
11
Банега
8
аль-Муваллад
11
Бахебри
11
Бахебри
8
аль-Муваллад
10
Карраско
21
Радиф
21
Радиф
10
Карраско
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Шабаб
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Шабаб
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Новости команд
Все
Аль-Ахли
Аль-Шабаб
Высшая лига: шансы «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 13-го тура
10:58
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Шамаля» и «Аль-Ахли» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Премьер-лига. 986-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения в матче с командой Сперцяна (1:3)
20 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 13-го тура
10:58
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Шамаля» и «Аль-Ахли» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Премьер-лига. 986-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения в матче с командой Сперцяна (1:3)
20 ноября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Шабаба» и «Аль-Ахли» на победу в матче 12-го тура
29 октября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Файсали»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
Роналду предложили провести прощальный тур со сборной Португалии
10 октября
3
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+