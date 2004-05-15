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Торпедо - Шинник

15.05.2004, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 11 тур Торпедо - Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Шинник
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Шинник 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
10 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Шинник 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Шинник
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Торпедо 0:1 Шинник
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Шинник
1 тур
17 марта, понедельник 00:00 Шинник 1:3 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
2 июля, четверг 00:00 Торпедо 1:0 Шинник
Первый этап, 3 тур
8 апреля, среда 00:00 Шинник 0:2 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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