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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Таавун
Аль-Ахли - Аль-Таавун: обзор матча 16 сентября 2023
Аль-Ахли
16.09.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Таавун
4'
А. Хинди
23'
В. Аль-Ахмед (АГ)
68'
А. Сен-Максимен
45+3'
Ж. Педро
51'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Таавун
Желтая карточка
Б. Аль-Хурайджи
90'
+11
90'
+5
Красная карточка
А. Медран
Красная карточка
А. Хинди
90'
+5
Желтая карточка
А. Хинди
87'
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
А. Сен-Максимен
83'
Замена
С. Яслам
️️️️
А. Маджраши
83'
83'
Замена
А. Аль-Шаммари
️️️️
Флавио
83'
Замена
А. Адам
️️️️
М. Факихи
75'
Замена
Ф. Аль-Абдулразик
️️️️
М. Аль-Гамди
ГОЛ! 3:2!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
С. Аль-Набит
68'
67'
Желтая карточка
Флавио
Желтая карточка
Р. Ибаньес
61'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
М. Аль-Маджхад
61'
51'
ГОЛ! 2:2!
М. Барроу
46'
Замена
М. Барроу
️️️️
А. Салех Бахусайн
46'
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
А. Эль-Махдиуи
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Ж. Педро
Пас отдал
А. Медран
Желтая карточка
А. Маджраши
45'
+1
Замена
Б. Аль-Хурайджи
️️️️
А. Аль-Аммар
36'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Аль-Ахмед
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Хинди
Пас отдал
Р. Марез
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
8
Флавио
ЦП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
32
Эяд Лоай Мадани
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
4-3-1-2
16
Менди
15
Аль-Аммар
3
Ибаньес
37
Хинди
27
Маджраши
10
Вейга
19
Кессье
29
Аль-Маджхад
26
Марез
10
Сен-Максимен
9
Фирмино
4-1-3-1-1
1
Маилсон
6
Аль-Гамди
5
Жиротто
23
Аль-Ахмед
42
Факихи
18
Эль-Махдиуи
29
Бахусайн
10
Медран
8
Флавио
10
Матеус
9
Педро
27
Маджраши
31
Яслам
31
Яслам
27
Маджраши
15
Аль-Аммар
6
Аль-Хурайджи
6
Аль-Хурайджи
15
Аль-Аммар
29
Аль-Маджхад
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
29
Аль-Маджхад
10
Сен-Максимен
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
10
Сен-Максимен
8
Флавио
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
8
Флавио
6
Аль-Гамди
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
6
Аль-Гамди
18
Эль-Махдиуи
93
Аль-Салули
93
Аль-Салули
18
Эль-Махдиуи
29
Бахусайн
99
Барроу
99
Барроу
29
Бахусайн
42
Факихи
9
Адам
9
Адам
42
Факихи
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Таавун
62
Абдулла Абдо
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
32
Эяд Лоай Мадани
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
32
Эяд Лоай Мадани
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Таавун
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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