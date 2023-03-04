Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
Гетце забил дебютный гол за ПСВ
Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут
Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу
«Ливерпуль» договорился со «Зволле» о переходе 17-летнего ван ден Берга
Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
Гетце забил дебютный гол за ПСВ
Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут
Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу
«Ливерпуль» договорился со «Зволле» о переходе 17-летнего ван ден Берга
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты